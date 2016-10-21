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Киноафиша Сериалы Черное зеркало Сезоны Сезон 3 Серия 2

Черное зеркало 2011 2 серия 3 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Черное зеркало»
Крушение
Сезон 3 / Серия 1 21 октября 2016
Бета-тест
Сезон 3 / Серия 2 21 октября 2016
Заткнись и танцуй
Сезон 3 / Серия 3 21 октября 2016
Сан-Жуниперо
Сезон 3 / Серия 4 21 октября 2016
Никто не хотел убивать
Сезон 3 / Серия 5 21 октября 2016
Народный гнев
Сезон 3 / Серия 6 21 октября 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Черное зеркало» парень по имени Купер оказывается в чужой стране без средств к существованию. Чтобы подзаработать, он соглашается стать тестировщиком дополнительного слоя реальности, разработанной одной корпорацией.

 

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