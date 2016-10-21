В 3 сезоне 2 серии сериала «Черное зеркало» парень по имени Купер оказывается в чужой стране без средств к существованию. Чтобы подзаработать, он соглашается стать тестировщиком дополнительного слоя реальности, разработанной одной корпорацией.
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