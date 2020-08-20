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Киноафиша Сериалы Биохакеры Сезоны Сезон 1 Серия 4

Биохакеры 2020 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Биохакеры»
Прибытие
Сезон 1 / Серия 1 20 августа 2020
Секреты
Сезон 1 / Серия 2 20 августа 2020
Подозрение
Сезон 1 / Серия 3 20 августа 2020
Определенность
Сезон 1 / Серия 4 20 августа 2020
Предательство
Сезон 1 / Серия 5 20 августа 2020
Судьба
Сезон 1 / Серия 6 20 августа 2020
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Биохакеры» растущие подозрения со стороны профессора Лоренц заставляют Джаспера сомневаться в искренности его отношений с Мией. Тем временем главная героиня продолжает отчаянный поиск ответов на свои вопросы...

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