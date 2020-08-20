Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Биохакеры Сезоны Сезон 1 Серия 2

Биохакеры 2020 2 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Биохакеры»
Прибытие
Сезон 1 / Серия 1 20 августа 2020
Секреты
Сезон 1 / Серия 2 20 августа 2020
Подозрение
Сезон 1 / Серия 3 20 августа 2020
Определенность
Сезон 1 / Серия 4 20 августа 2020
Предательство
Сезон 1 / Серия 5 20 августа 2020
Судьба
Сезон 1 / Серия 6 20 августа 2020
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Биохакеры» главная героиня стремится получить работу в медицинском институте профессора Лоренц, но в итоге сталкивается с серьезной проблемой. Ситуация усложняется, когда ее просят поучаствовать в необычном исследовании.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 15 комментариев
Плагиатор
Плагиатор 18 комментариев
Герои анекдотов
Герои анекдотов 6 комментариев
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше