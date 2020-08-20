В 1 сезоне 2 серии сериала «Биохакеры» главная героиня стремится получить работу в медицинском институте профессора Лоренц, но в итоге сталкивается с серьезной проблемой. Ситуация усложняется, когда ее просят поучаствовать в необычном исследовании.
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