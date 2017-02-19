Во 2 сезоне 3 серии сериала «Миллиарды» глава «Акс Кэпитал» Бобби Аксельрод размышляет над покупкой команды НФЛ, а в то же время Чак Роадс занят тем, что продвигает и обучает неопытного осведомителя, который может перевернуть игру.
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