Во 2 сезоне 12 серии сериала «Миллиарды» неожиданные новости доходят до Бобби «Акса» Аксельрода и временно выбивают его из колеи, а тем временем Чак Роадс заканчивает затяжную игру против своего старого противника.
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