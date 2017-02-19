Во 2 сезоне 5 серии сериала «Миллиарды» инсайдер Чака, Коннерти и Сакер готов надеть прослушку, но волнуется. Все трое полагаются на него. Положение Чака удачно, так что он выдвигает идеи быстрой финансовой игры.
Related video
Бедный ребенок: Шепелев держит сына от Фриске в черном теле
Дочь советского Атоса известна на всю страну: увидите и все поймете
Дал приказ избавиться: Карл III годами ждал смерти Елизаветы II
«Узнал, что такое измена»: Збруев увел женщину у сына Ширвиндта
Нашел внебрачную дочь: в жизни Васильева из «Невского» большие перемены
Эту пикантную сцену с Куравлевым и панночкой вырезали из «Вия»: не для советских глаз
Авторизация по e-mail