Во 2 сезоне 10 серии сериала «Миллиарды» на сложности в бизнесе у Бобби «Акса» Аксельрода накладываются еще и семейные трудности, а в это же самое время Чак Роадс проходит проверку на повышение в прокуратуре.
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