В 1 сезоне 2 серии сериала «Миллиарды» Аксельрод готовится к расследованию, а Чака отвлекает миллиардер Стивен Бирч. Холл, человек Акса, внедряет крота в прокуратуру, а сам, прикрываясь благотворительностью, сводит старые счеты.
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