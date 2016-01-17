В 1 сезоне 5 серии сериала «Миллиарды» Бобби исчезает из «Акс Кэпитал», и Венди с трудом поддерживает порядок. В Айове Чак застает ключевого свидетеля за подозрительной торговлей и отправляет ФБР в «Акс Кэпитал» для внезапного ареста.
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