В 1 сезоне 8 серии сериала «Миллиарды» Каан должен за неделю найти улики, об этом узнает Холл. Публикуются неотредактированные мемуары, которые уничтожат репутацию Акса, и он велит Каану обратиться в прокуратуру.
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