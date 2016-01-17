В 1 сезоне 10 серии сериала «Миллиарды» ушедшие от Акса сотрудники создают свой фонд — «Ионосфера», он решает с помощью Стерна развалить конкурента изнутри. Роадс находит на судью серьезный компромат, и его арестовывают.
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