В 1 сезоне 4 серии сериала «Миллиарды» на концерте Акс встречает беззаботную молодую женщину и думает о свободе. Благодаря Декеру Чак знает важные факты о компании Акса, а Бобби справляется с предательством друга и делами фонда.
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