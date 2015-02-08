В 1 сезоне 10 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат решает воспользоваться неожиданно подвернувшейся возможностью: он восстанавливает отношения с человеком из своего прошлого. Параллельно Чак пытается привыкнуть к новой жизни.
