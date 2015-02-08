В 1 сезоне 8 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат оказывается в центре очередного расследования. На этот раз Джимми узнает о руководстве дома престарелых, которое нагло обманывает его пожилых клиентов. Сможет ли адвокат их выручить?
