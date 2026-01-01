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Юлия Юрченко Yuliya Yurchenko
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Юлия Юрченко

Yuliya Yurchenko

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Некрасивая подружка 8.2
Некрасивая подружка (2019)
Зеркало для оборотня 7.1
Зеркало для оборотня (2023)
Игра в убийство 6.4
Игра в убийство (2023)

Фильмография Юлия Юрченко

Туман над темной водой
детектив, мелодрама 2026, Россия
Виновница
Виновница
мелодрама 2026, Россия
Позывной «Аскет»
Позывной «Аскет»
драма, боевик 2026, Россия
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Билеты
Московская мыльная опера
Московская мыльная опера
драма, мелодрама 2025, Россия
Аппетит приходит во время любви
Аппетит приходит во время любви
мелодрама 2025, Россия
Зонтик для подруг
Зонтик для подруг
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Больше, чем прикосновение
Больше, чем прикосновение
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Зеркало для оборотня 7.1
Зеркало для оборотня
мелодрама 2023, Россия
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