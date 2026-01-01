Оповещения от Киноафиши
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Фильмография
Юлия Юрченко
Yuliya Yurchenko
Киноафиша
Персоны
Юлия Юрченко
Юлия Юрченко
Yuliya Yurchenko
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Некрасивая подружка
(2019)
7.1
Зеркало для оборотня
(2023)
6.4
Игра в убийство
(2023)
Фильмография Юлия Юрченко
Туман над темной водой
детектив, мелодрама
2026, Россия
Виновница
мелодрама
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Позывной «Аскет»
драма, боевик
2026, Россия
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Билеты
Московская мыльная опера
драма, мелодрама
2025, Россия
Аппетит приходит во время любви
мелодрама
2025, Россия
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Зонтик для подруг
мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Больше, чем прикосновение
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
7.1
Зеркало для оборотня
мелодрама
2023, Россия
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