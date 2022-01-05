Российский комедийно-мелодраматический сериал «Бесит» – это современная сатира, акцент в которой делается на особенно актуальные в наши дни темы – домашнее насилие, буллинг, подлоги с наркотическими веществами, противостояние бумеров и зумеров, законодатели трендов в лице тик-токеров и тому подобное. В каждой серии затрагиваются отдельные проблемы. Все они отражаются сквозь призму аллюзий, метафор, иронического и саркастического контекстов, наглядно демонстрируя зрителям, в каком безумном мире мы живем.