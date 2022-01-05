Меню
Бесит 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бесит
Бесит

Бесит 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бесит»

Российский комедийно-мелодраматический сериал «Бесит» – это современная сатира, акцент в которой делается на особенно актуальные в наши дни темы – домашнее насилие, буллинг, подлоги с наркотическими веществами, противостояние бумеров и зумеров, законодатели трендов в лице тик-токеров и тому подобное. В каждой серии затрагиваются отдельные проблемы. Все они отражаются сквозь призму аллюзий, метафор, иронического и саркастического контекстов, наглядно демонстрируя зрителям, в каком безумном мире мы живем.

6.3 IMDb
Список серий сериала Бесит
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 января 2022
График выхода всех сериалов
