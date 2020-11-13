В 1 сезоне сериала «Я. Начало» на суд зрителей представлены первые пять лет из жизни маленького ребенка. Создатели шоу в мельчайших деталях показывают, как с самого рождения человек начинает познавать мир вокруг себя, а также самого себя. Сначала ребенок учится держать голову, сидеть и вставать, затем делает свои первые шаги. Не остаются без внимания и первые познавательные процессы, зарождающиеся в голове малыша. В «Я. Начало» можно увидеть, как маленький человек учится говорить свои первые слова, делает свои первые важные выводы и открытия.