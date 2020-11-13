Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Я. Начало 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я. Начало
Киноафиша Сериалы Я. Начало Сезоны Сезон 1

Becoming You 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я. Начало»

В 1 сезоне сериала «Я. Начало» на суд зрителей представлены первые пять лет из жизни маленького ребенка. Создатели шоу в мельчайших деталях показывают, как с самого рождения человек начинает познавать мир вокруг себя, а также самого себя. Сначала ребенок учится держать голову, сидеть и вставать, затем делает свои первые шаги. Не остаются без внимания и первые познавательные процессы, зарождающиеся в голове малыша. В «Я. Начало» можно увидеть, как маленький человек учится говорить свои первые слова, делает свои первые важные выводы и открытия.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Я. Начало» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2020
График выхода всех сериалов
На IMDb не всегда объективны: это корейское фэнтези невзлюбили за границей, зато в России обожают
Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
«Абсолютный шедевр»: любимый боевик Тарантино в России не «пиратил» только ленивый — зато в США его требовали зацензурить
От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше