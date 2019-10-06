В 1 сезоне 6 серии сериала «Бэтвумен» жестокий убийца, получивший кличку Палач, совершает дерзкие нападения на коррумпированных чиновников. Во время перестрелки с преступником Софи получает серьезные ранения и попадает в подпольный госпиталь Мэри.
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив
Один из самых жутких рассказов Кинга перенесут на экран — даже автора он напугал до чертиков: следующей экранизацией займется звезда «Во все тяжкие»
«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть
Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами
«Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса
«Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну»
«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail