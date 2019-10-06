В 1 сезоне 4 серии сериала «Бэтвумен» кто-то похищает драгоценности, принадлежащие матери Брюса. В это же время Доджсон начинает серьезно страдать из-за полученной раны. Кэйт приходится отвезти его в больницу. Алиса начинает шантажировать героиню.
«"28 лет спустя: Храм из костей" – один из величайших фильмов ужасов десятилетия»: критики посмотрели новый хоррор ДаКосты и оставили честные отзывы
В «Звездных войнах» сплагиатили легендарную советскую фантастику: даже имя Дарта Вейдера Лукас придумал не сам
Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее
Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда
Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя
Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России
«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами
