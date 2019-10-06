Меню
Бэтвумен Сезон 1 Серия 4

Бэтвумен 2019 - 2022 4 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Бэтвумен»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 6 октября 2019
Кроличья нора
Сезон 1 / Серия 2 13 октября 2019
Вниз, вниз, вниз
Сезон 1 / Серия 3 20 октября 2019
Кто ты?
Сезон 1 / Серия 4 27 октября 2019
Моя долгая, печальная история
Сезон 1 / Серия 5 3 ноября 2019
Я буду судьей, я буду жюри
Сезон 1 / Серия 6 10 ноября 2019
Скажи мне правду
Сезон 1 / Серия 7 17 ноября 2019
Безумное чаепитие
Сезон 1 / Серия 8 1 декабря 2019
Кризис на Бесконечных Землях. Часть 2
Сезон 1 / Серия 9 9 декабря 2019
Как странно всё сегодня!
Сезон 1 / Серия 10 19 января 2020
Подарок ко дню не-рождения
Сезон 1 / Серия 11 26 января 2020
Сделай свой выбор
Сезон 1 / Серия 12 16 февраля 2020
Выпей меня
Сезон 1 / Серия 13 23 февраля 2020
Ухмыляясь от уха до уха
Сезон 1 / Серия 14 8 марта 2020
Сошедшая с ума
Сезон 1 / Серия 15 15 марта 2020
Через зеркало
Сезон 1 / Серия 16 22 марта 2020
Узкий проход
Сезон 1 / Серия 17 26 апреля 2020
Если ты веришь в меня, я буду верить в тебя
Сезон 1 / Серия 18 3 мая 2020
Тайна, скрытая от всех остальных
Сезон 1 / Серия 19 10 мая 2020
О, Маус!
Сезон 1 / Серия 20 17 мая 2020
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Бэтвумен» кто-то похищает драгоценности, принадлежащие матери Брюса. В это же время Доджсон начинает серьезно страдать из-за полученной раны. Кэйт приходится отвезти его в больницу. Алиса начинает шантажировать героиню.

