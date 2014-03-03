Во 2 сезоне 10 серии сериала «Мотель Бейтсов» Норман никак не может справиться с трагическими воспоминаниями из прошлого, мать упорно старается ему помочь. Дилан и Ромеро хотят остановить войну наркоторговцев, а Эмма решается начать новую жизнь...
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