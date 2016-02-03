Меню
Папочка 2012 - 2017 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Папочка
Baby Daddy 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 3 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Папочка»

В 5-м сезоне сериала «Папочка» Райли падает в обморок после того, как Дэнни делает ей предложение. Когда девушка приходит в себя, выясняется, что она потеряла память. Райли не может вспомнить ничего о последних событиях. Пытаясь уйти от нее, Бен моментально находит общий язык с новой соседкой Зои. Он хочет снова ходить на свидания. Но Райли уверена, что для начала ей надо «исправить» его, чтобы он стал идеальным бойфрендом. Бонни накачивает Дэнни наркотическими веществами. Ей приходится принимать экстренное решение, когда руководство хоккейной команды проверяет игроков на наличие допинга в крови.

Рейтинг сериала

7.4
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Любовь и перевозка Love and Carriage
Сезон 5 Серия 1
3 февраля 2016
Новое изобретение Уиллера Reinventing the Wheeler
Сезон 5 Серия 2
10 февраля 2016
Бен Джианс Ben-geance
Сезон 5 Серия 3
17 февраля 2016
Так останавливается здесь The Tuck Stops Here
Сезон 5 Серия 4
24 февраля 2016
Игра свиданий The Dating Game
Сезон 5 Серия 5
2 марта 2016
Никогда Бен не ревнует Never Ben Jealous
Сезон 5 Серия 6
9 марта 2016
Возвращение мамочки The Return of the Mommy
Сезон 5 Серия 7
16 марта 2016
Соседство по комнате Room-mating
Сезон 5 Серия 8
23 марта 2016
Глупый Купидон Stupid Cupid
Сезон 5 Серия 9
30 марта 2016
Возвращение домой и уход Homecoming and Going
Сезон 5 Серия 10
6 апреля 2016
Испытание лжецом Trial by Liar
Сезон 5 Серия 11
1 июня 2016
Бен-семинация Ben-semination
Сезон 5 Серия 12
8 июня 2016
Дипломатия средней школы High School Diplomacy
Сезон 5 Серия 13
15 июня 2016
Не такая уж и великая бабушка Not So Great Grandma
Сезон 5 Серия 14
22 июня 2016
Нечестивое бракосочетание Unholy Matrimony
Сезон 5 Серия 15
29 июня 2016
Двойное свидание Double Date Double Down
Сезон 5 Серия 16
6 июля 2016
Место любви The Love Seat
Сезон 5 Серия 17
13 июля 2016
Она сказала, Бен сказал She Said, Ben Said
Сезон 5 Серия 18
20 июля 2016
Загадка презервативов Condom Conundrum
Сезон 5 Серия 19
27 июля 2016
Моя прекрасная Эмма My Fair Emma
Сезон 5 Серия 20
3 августа 2016
