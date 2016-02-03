В 5-м сезоне сериала «Папочка» Райли падает в обморок после того, как Дэнни делает ей предложение. Когда девушка приходит в себя, выясняется, что она потеряла память. Райли не может вспомнить ничего о последних событиях. Пытаясь уйти от нее, Бен моментально находит общий язык с новой соседкой Зои. Он хочет снова ходить на свидания. Но Райли уверена, что для начала ей надо «исправить» его, чтобы он стал идеальным бойфрендом. Бонни накачивает Дэнни наркотическими веществами. Ей приходится принимать экстренное решение, когда руководство хоккейной команды проверяет игроков на наличие допинга в крови.