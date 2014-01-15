В 3-м сезоне сериала «Папочка» после того, как Бен и Райли рассказывают друзьям о своих отношениях, они решают, что им пора переходить на другой уровень. Мать Эммы Анджела принимает активное участие в жизни дочери, всеми силами пытаясь не обращать внимания на частые подколки со стороны Бонни. Такер помогает Дэнни. После того как Эми расстается с ним, он пытается сделать все, чтобы приятель вновь увлекся девушками. Анджела по-прежнему следует за Беном по пятам, несмотря на то что он встречается с Райли. Она хочет добиться его расположения и восстановить отношения. Дэнни также завидует счастью Бена и Райли.