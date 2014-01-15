Меню
Папочка 2012 - 2017 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Папочка
Киноафиша Сериалы Папочка Сезоны Сезон 3

Baby Daddy 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Папочка»

В 3-м сезоне сериала «Папочка» после того, как Бен и Райли рассказывают друзьям о своих отношениях, они решают, что им пора переходить на другой уровень. Мать Эммы Анджела принимает активное участие в жизни дочери, всеми силами пытаясь не обращать внимания на частые подколки со стороны Бонни. Такер помогает Дэнни. После того как Эми расстается с ним, он пытается сделать все, чтобы приятель вновь увлекся девушками. Анджела по-прежнему следует за Беном по пятам, несмотря на то что он встречается с Райли. Она хочет добиться его расположения и восстановить отношения. Дэнни также завидует счастью Бена и Райли.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Папочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Голая правда The Naked Truth
Сезон 3 Серия 1
15 января 2014
Игра в ложь The Lying Game
Сезон 3 Серия 2
22 января 2014
Свет! Камера! Бездействие! Lights! Camera! No Action!
Сезон 3 Серия 3
29 января 2014
Нереальное поместье Бонни Bonnie's Unreal Estate
Сезон 3 Серия 4
5 февраля 2014
Жизнь это пляж Life's a Beach
Сезон 3 Серия 5
12 февраля 2014
Роман с телефоном Romancing the Phone
Сезон 3 Серия 6
26 февраля 2014
Спор The Bet
Сезон 3 Серия 7
5 марта 2014
Рыцарь, которого нужно помнить A Knight to Remember
Сезон 3 Серия 8
12 марта 2014
Отправляйся в Британию или домой Go Brit or Go Home
Сезон 3 Серия 9
19 марта 2014
Дело, которое нельзя помнить An Affair Not to Remember
Сезон 3 Серия 10
26 марта 2014
Вингмама The Wingmom
Сезон 3 Серия 11
2 апреля 2014
Отправить клоунов Send in the Clowns
Сезон 3 Серия 12
9 апреля 2014
Сыграй еще раз, Бонни Play It Again, Bonnie
Сезон 3 Серия 13
16 апреля 2014
Живу на выпускном Livin' on a Prom
Сезон 3 Серия 14
23 апреля 2014
Отсюда к отцовству From Here to Paternity
Сезон 3 Серия 15
30 апреля 2014
Любопытная Джорджи Curious Georgie
Сезон 3 Серия 16
7 мая 2014
Кокетливые танцы Flirty Dancing
Сезон 3 Серия 17
14 мая 2014
Шаги малыша Baby Steps
Сезон 3 Серия 18
28 мая 2014
Обмани или потеряй Foos It or Lose It
Сезон 3 Серия 19
4 июня 2014
Все на поезде любви All Aboard the Love Train
Сезон 3 Серия 20
11 июня 2014
Вы не можете вернуться домой снова You Can't Go Home Again
Сезон 3 Серия 21
18 июня 2014
