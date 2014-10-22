Меню
Папочка 2012 - 2017 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Папочка
Baby Daddy 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Папочка»

В 4-м сезоне сериала «Папочка» прямо во время Хеллоуина Бен, Дэнни и Такер попадают за решетку. Это случается после того, как они случайно врываются на девичью вечеринку. Бонни собирается на свидание с Хавьером – привлекательным латинским мужчиной, у которого есть какая-то тайна. Райли полна решимости разыграть Такера и Уиллеров после стольких лет, когда она сама становилась жертвой их розыгрышей. Бен считает, что Райли и Дэнни испытывают чувства друг к другу. Он замечает, что они почти соприкоснулись губами, и оставляет записку с признанием в ее сумочке. Однако Райли считает, что послание от Дэнни, и это еще больше усугубляет состояние Бена.

Рейтинг сериала

7.4
7.3 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Папочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Раздевай или лечи Strip or Treat
Сезон 4 Серия 1
22 октября 2014
Это замечательная Эмма It's a Wonderful Emma
Сезон 4 Серия 2
10 декабря 2014
Она любит меня, она любит меня She Loves Me, She Loves Me Note
Сезон 4 Серия 3
14 января 2015
Я вижу сумасшедших I See Crazy People
Сезон 4 Серия 4
21 января 2015
Ограбление на камеру Mugging for the Camera
Сезон 4 Серия 5
28 января 2015
Над моей мертвой Бонни Over My Dead Bonnie
Сезон 4 Серия 6
4 февраля 2015
Мать всех свиданий The Mother of All Dates
Сезон 4 Серия 7
11 февраля 2015
Дом из карт House of Cards
Сезон 4 Серия 8
18 февраля 2015
Офицер и нежный Бен An Officer and a Gentle Ben
Сезон 4 Серия 9
25 февраля 2015
С Днем Рождения вас двоих Happy Birthday Two You
Сезон 4 Серия 10
4 марта 2015
Вы даете недвижимости дурную славу You Give Real Estate a Bad Name
Сезон 4 Серия 11
11 марта 2015
Отношения любви/судьбы A Love/Fate Relationship
Сезон 4 Серия 12
18 марта 2015
Дом там, где Уилер Home is Where the Wheeler Is
Сезон 4 Серия 13
3 июня 2015
Нужен деревенский идиот It Takes a Village Idiot
Сезон 4 Серия 14
10 июня 2015
Одна ночь One Night Stand Off
Сезон 4 Серия 15
17 июня 2015
Снижение планки Lowering the Bar
Сезон 4 Серия 16
24 июня 2015
Война Уилера Wheeler War
Сезон 4 Серия 17
1 июля 2015
Родительское воспитание Parental Guidance
Сезон 4 Серия 18
8 июля 2015
Кольцо вокруг вечеринки Ring Around the Party
Сезон 4 Серия 19
15 июля 2015
Пока платье не разлучит нас Till Dress Do Us Part
Сезон 4 Серия 20
22 июля 2015
Что происходит в Вегасе What Happens in Vegas
Сезон 4 Серия 21
29 июля 2015
Хороший день для свадьбы Уилеров It's a Nice Day for a Wheeler Wedding
Сезон 4 Серия 22
5 августа 2015
