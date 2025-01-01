Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Папочка, список сезонов
Baby Daddy
16+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
FreeForm
Рейтинг сериала
7.9
10
голосов
7.3
IMDb
Список сезонов сериала «Папочка»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
20 июня 2012 - 29 августа 2012
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
29 мая 2013 - 11 декабря 2013
Сезон 3 / Season 3
21 эпизод
15 января 2014 - 18 июня 2014
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
22 октября 2014 - 5 августа 2015
Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов
3 февраля 2016 - 3 августа 2016
Сезон 6 / Season 6
11 эпизодов
13 марта 2017 - 22 мая 2017
