Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Авеню 5 Новости

Новости о сериале «Авеню 5»

Новости о сериале «Авеню 5» Вся информация о сериале
От «Загрузки» до «Кибердеревни»: 5 отличных сериалов о мире будущего
От «Загрузки» до «Кибердеревни»: 5 отличных сериалов о мире будущего 20 октября на Prime Video выходит третий сезон фантастического сериала «Загрузка», в котором смерть — отнюдь не конец жизни. В честь премьеры рассказываем про этот и другие проекты (избегая очевидных «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада») о том, каким кинематографисты видят мир будущего.
Написать
22 октября 2023 11:41
Сатирический сериал с Хью Лори «Авеню 5» закрыт после второго сезона
Сатирический сериал с Хью Лори «Авеню 5» закрыт после второго сезона Комедия о пассажирах неисправного космолета.
Написать
13 февраля 2023 15:03
Хью Лори призывает молиться о смерти в трейлере второго сезона комедийного сериала «Авеню 5»
Хью Лори призывает молиться о смерти в трейлере второго сезона комедийного сериала «Авеню 5» HBO огласил официальную дату премьеры.
Написать
15 сентября 2022 16:35
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
Написать
20 июля 2022 12:46
Земля в иллюминаторе: 6 фантастических сериалов про космос
Земля в иллюминаторе: 6 фантастических сериалов про космос «Обломки», «Лунная база», «Авеню 5», «Клуб жен астронавтов» и другие сериалы ко Дню космонавтики, большинство из которых можно посмотреть на отечественных стримингах.
Написать
11 апреля 2022 12:02
10 сериалов для долгих новогодних каникул
10 сериалов для долгих новогодних каникул Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
Написать
28 декабря 2020 16:12
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го»
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше