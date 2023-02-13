Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снежная королева: Разморозка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сатирический сериал с Хью Лори «Авеню 5» закрыт после второго сезона

Сатирический сериал с Хью Лори «Авеню 5» закрыт после второго сезона

13 февраля 2023 15:03
Сатирический сериал с Хью Лори «Авеню 5» закрыт после второго сезона

Комедия о пассажирах неисправного космолета.

Научно-фантастический сатирический сериал «Авеню 5» ограничится двумя сезонами. Согласно Variety, кабельный канал HBO решил не продлевать шоу Армандо Ианнуччи («Вице-президент»). Ниже приведена цитата одного из представителей HBO:

«Полет в космос с Армандо Ианнуччи был невероятным путешествием. Несмотря на тот факт, что принято решение не выпускать третий сезон «Авеню 5», мы с нетерпением ждем с ним много новых совместных приключений».

Действие «Авеню 5» разворачивается в недалеком будущем, где космический туризм является крайне прибыльным бизнесом. В центре повествования — группа разнообразных персонажей, оказавшихся на борту комфортабельного космолета, управляемого харизматичным капитаном Райаном Кларком (Хью Лори). Все идет наперекосяк, когда выясняется, что летательное судно неисправно, а главный инженер умер. Из-за отклонения от курса восьминедельный круиз рискует превратиться в восьмилетнее путешествие.

Ианнуччи выступил в качестве исполнительного продюсера, шоураннера и главного сценариста проекта. В данный момент он совместно с Сэмом Мендесом («1917») разрабатывает для HBO другое сатирическое шоу — «Франшиза». Вместе со звездой «Доктора Хауса» в актерский состав «Авеню 5» вошли Джош Гад, Никки Амука-Берд, Мэттью Бирд, Зак Вудс, Энди Бакли, Ребекка Фронт, Сьюзи Накамура, Ленора Кричлоу и другие.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Читать далее 13 февраля 2023
Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Читать далее 14 февраля 2023
Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Читать далее 12 февраля 2023
You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино Читать далее 14 февраля 2023
Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Читать далее 14 февраля 2023
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Читать далее 12 февраля 2023
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Читать далее 13 февраля 2023
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Читать далее 13 февраля 2023
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Читать далее 13 февраля 2023
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Тест: кто ты из сериала «Ты»? Читать далее 12 февраля 2023
Related video