Сатирический сериал с Хью Лори «Авеню 5» закрыт после второго сезона

Научно-фантастический сатирический сериал «Авеню 5» ограничится двумя сезонами. Согласно Variety, кабельный канал HBO решил не продлевать шоу Армандо Ианнуччи («Вице-президент»). Ниже приведена цитата одного из представителей HBO:

«Полет в космос с Армандо Ианнуччи был невероятным путешествием. Несмотря на тот факт, что принято решение не выпускать третий сезон «Авеню 5», мы с нетерпением ждем с ним много новых совместных приключений».

Действие «Авеню 5» разворачивается в недалеком будущем, где космический туризм является крайне прибыльным бизнесом. В центре повествования — группа разнообразных персонажей, оказавшихся на борту комфортабельного космолета, управляемого харизматичным капитаном Райаном Кларком (Хью Лори). Все идет наперекосяк, когда выясняется, что летательное судно неисправно, а главный инженер умер. Из-за отклонения от курса восьминедельный круиз рискует превратиться в восьмилетнее путешествие.

Ианнуччи выступил в качестве исполнительного продюсера, шоураннера и главного сценариста проекта. В данный момент он совместно с Сэмом Мендесом («1917») разрабатывает для HBO другое сатирическое шоу — «Франшиза». Вместе со звездой «Доктора Хауса» в актерский состав «Авеню 5» вошли Джош Гад, Никки Амука-Берд, Мэттью Бирд, Зак Вудс, Энди Бакли, Ребекка Фронт, Сьюзи Накамура, Ленора Кричлоу и другие.