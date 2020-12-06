В 4 сезоне 9 серии сериала «Атака титанов» дезертиры из Марли предлагают свою помощь героям, чтобы поддержать их в этой войне. Парадиз пытается справиться с последствиями сражения. Армин тем временем начинает предаваться воспоминаниям.
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