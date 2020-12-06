В 4 сезоне 13 серии сериала «Атака титанов» марлийцы начинают наступать на армию элдийцев. Эрену нужно как можно скорее придумать, каким образом победить противника. Однако командующие понимают, что импульсивность героя может сыграть не в их пользу.
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