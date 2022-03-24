В 3 сезоне сериала «Атланта» продолжается история о двух кузенах, которые родились в бедном районе Атланты, штат Джорджия, и стремятся покорить музыкальные подмостки своим творчеством в стиле рэп. Братья постоянно конкурируют друг с другом и часто спорят. У главных героев возникают идеологические разногласия – один просто делает свое дело, поскольку любит читать рэп, а второй мечтает монетизировать собственное пристрастие, стать богатым и прославиться. Напомним, в предыдущем сезоне Эрн, которого отчислили из колледжа в Принстоне, пытается использовать талант своего двоюродного брата Альфреда, выступающего под псевдонимом Paper Boy.