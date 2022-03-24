Menu
Atlanta 2016 - 2022 season 3

Atlanta season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Atlanta Seasons Season 3

Atlanta 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Atlanta" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Атланта» продолжается история о двух кузенах, которые родились в бедном районе Атланты, штат Джорджия, и стремятся покорить музыкальные подмостки своим творчеством в стиле рэп. Братья постоянно конкурируют друг с другом и часто спорят. У главных героев возникают идеологические разногласия – один просто делает свое дело, поскольку любит читать рэп, а второй мечтает монетизировать собственное пристрастие, стать богатым и прославиться. Напомним, в предыдущем сезоне Эрн, которого отчислили из колледжа в Принстоне, пытается использовать талант своего двоюродного брата Альфреда, выступающего под псевдонимом Paper Boy.

Series rating

8.3
Rate 20 votes
8.6 IMDb
"Atlanta" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Three Slaps
Season 3 Episode 1
24 March 2022
Sinterklaas is Coming to Town
Season 3 Episode 2
24 March 2022
The Old Man and the Tree
Season 3 Episode 3
31 March 2022
The Big Payback
Season 3 Episode 4
7 April 2022
Cancer Attack
Season 3 Episode 5
14 April 2022
White Fashion
Season 3 Episode 6
21 April 2022
Trini 2 De Bone
Season 3 Episode 7
28 April 2022
New Jazz
Season 3 Episode 8
5 May 2022
Rich Wigga, Poor Wigga
Season 3 Episode 9
12 May 2022
Tarrare
Season 3 Episode 10
19 May 2022
TV series release schedule
