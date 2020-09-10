Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дар» Сехер помогает главной героине найти надписи на камнях, которые впоследствии должны помочь Эркану вспомнить ее. К сожалению, почти сразу у них возникают проблемы. Мелек получает важный сигнал от Серап.