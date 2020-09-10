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Киноафиша Сериалы Дар Сезоны Сезон 2 Серия 6

Дар 2019 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Дар»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 10 сентября 2020
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 10 сентября 2020
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 10 сентября 2020
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 10 сентября 2020
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 10 сентября 2020
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 10 сентября 2020
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 10 сентября 2020
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 10 сентября 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дар» Сехер помогает главной героине найти надписи на камнях, которые впоследствии должны помочь Эркану вспомнить ее. К сожалению, почти сразу у них возникают проблемы. Мелек получает важный сигнал от Серап.

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