Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дар» Сехер помогает главной героине найти надписи на камнях, которые впоследствии должны помочь Эркану вспомнить ее. К сожалению, почти сразу у них возникают проблемы. Мелек получает важный сигнал от Серап.
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