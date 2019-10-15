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Стрела 2012 - 2020 8 серия 8 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Стрела»
Старлинг Сити
Сезон 8 / Серия 1 15 октября 2019
Добро пожаловать в Гонконг
Сезон 8 / Серия 2 22 октября 2019
Прыжок веры
Сезон 8 / Серия 3 29 октября 2019
Настоящее время
Сезон 8 / Серия 4 5 ноября 2019
Прочность
Сезон 8 / Серия 5 19 ноября 2019
Сброс
Сезон 8 / Серия 6 26 ноября 2019
Святилище
Сезон 8 / Серия 7 3 декабря 2019
Кризис на Бесконечных Землях. Часть 4
Сезон 8 / Серия 8 14 января 2020
Зеленая Стрела и Канарейки
Сезон 8 / Серия 9 21 января 2020
Исчезновение
Сезон 8 / Серия 10 28 января 2020
О чем cерия

В 8 сезоне 8 серии сериала «Стрела» зрители заглянут на тысячу лет в прошлое и узнают предысторию Монитора. В настоящем Кризис оборачивается для команды первыми потерями. Флэш бесследно исчезает, а Куин становится кем-то другим.

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