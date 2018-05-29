В 5 сезоне 2 серии сериала «Задержка в развитии» Майкл придумывает план, как воссоединить семью: Бастер должен спрятаться на трое суток, после чего они забьют тревогу из-за его «исчезновения». А Мэйби и Джордж Майкл отправляются в Мексику.
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