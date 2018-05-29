В 5 сезоне 11 серии сериала «Задержка в развитии» Майкл начинает свое расследование, чтобы доказать, что его родители все еще строят стену на границе с Мексикой. А Тоби, Дебри и Мерфи прикидываются пенсионерами, чтобы переехать жить к Мэйби.
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