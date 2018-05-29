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Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 5 Серия 1

Задержка в развитии 2003 - 2019 1 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Задержка в развитии»
Семейный отпуск
Сезон 5 / Серия 1 29 мая 2018
Самостоятельная депортация
Сезон 5 / Серия 2 29 мая 2018
У всех бывает атрофия
Сезон 5 / Серия 3 29 мая 2018
Позднее начало
Сезон 5 / Серия 4 29 мая 2018
Тревога
Сезон 5 / Серия 5 29 мая 2018
Эмоциональный багаж
Сезон 5 / Серия 6 29 мая 2018
Римская мечта
Сезон 5 / Серия 7 29 мая 2018
Преждевременная независимость
Сезон 5 / Серия 8 29 мая 2018
Неожиданная компания
Сезон 5 / Серия 9 15 марта 2019
Создатели вкуса
Сезон 5 / Серия 10 15 марта 2019
Цепная миграция
Сезон 5 / Серия 11 15 марта 2019
Шах и мат
Сезон 5 / Серия 12 15 марта 2019
Душа освобожденная
Сезон 5 / Серия 13 15 марта 2019
Экономия на День предъявления обвинения
Сезон 5 / Серия 14 15 марта 2019
Приближение бедстсвия
Сезон 5 / Серия 15 15 марта 2019
Последствия
Сезон 5 / Серия 16 15 марта 2019
О чем серия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Задержка в развитии» Джордж Майкл чувствует себя ужасно из-за того, что ударил отца, а Мэйби переезжает жить в дом престарелых. В то же время полиция начинает расследование по делу об исчезновении Люсиль Астеро.

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