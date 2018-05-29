В 5 сезоне 1 серии сериала «Задержка в развитии» Джордж Майкл чувствует себя ужасно из-за того, что ударил отца, а Мэйби переезжает жить в дом престарелых. В то же время полиция начинает расследование по делу об исчезновении Люсиль Астеро.
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