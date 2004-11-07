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Задержка в развитии 2003 - 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Задержка в развитии»
Эпизод, в котором Майкл уезжает
Сезон 2 / Серия 1 7 ноября 2004
Эпизод, в котором строят дом
Сезон 2 / Серия 2 14 ноября 2004
Амигос
Сезон 2 / Серия 3 21 ноября 2004
Ничего себе!
Сезон 2 / Серия 4 5 декабря 2004
Неумеха
Сезон 2 / Серия 5 12 декабря 2004
Послеобеденное наслаждение
Сезон 2 / Серия 6 19 декабря 2004
Свитч-хиттер
Сезон 2 / Серия 7 16 января 2005
Королева на один день
Сезон 2 / Серия 8 23 января 2005
Пылающая любовь
Сезон 2 / Серия 9 30 января 2005
Готовься, целься, выходи за меня
Сезон 2 / Серия 10 13 февраля 2005
На грани срыва
Сезон 2 / Серия 11 6 марта 2005
Богом клянусь
Сезон 2 / Серия 12 6 марта 2005
Маменькин сынок 30
Сезон 2 / Серия 13 13 марта 2005
Безупречные выборы
Сезон 2 / Серия 14 20 марта 2005
Меч судьбы
Сезон 2 / Серия 15 27 марта 2005
Познакомьтесь с телятиной
Сезон 2 / Серия 16 3 апреля 2005
Весеннее обострение
Сезон 2 / Серия 17 10 апреля 2005
Справедливые братья
Сезон 2 / Серия 18 17 апреля 2005
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Задержка в развитии» прокурор предлагает Майклу освобождение от всех обвинений, если он сдаст своего отца. В то же время Линдси пытается соблазнить парня из школы Мэйби, а Оскар устает от отношений с Люсиль.

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