Во 2 сезоне 4 серии сериала «Задержка в развитии» Энн бросает Джорджа Майкла, устав от того, что его отец постоянно лезет в их отношения. Айс объявляет Блутам, что Джордж убит в мексиканской тюрьме. А Джоб готовит грандиозный фокус для поминок отца.
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