Во 2 сезоне 17 серии сериала «Задержка в развитии» Майкл осознает, что его мать слишком часто злоупотребляет алкоголем, и решает хитростью отправить ее в клинику. Тем временем Китти обнаруживает, где втайне проживает Джордж, и похищает его.
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