Во 2 сезоне 13 серии сериала «Задержка в развитии» Джоб и Майкл пытаются отыскать тюленя, который откусил Бастеру руку. Люсиль находит себе нового партнера для танцев в лице Джорджа Майкла, а Тоби узнает о том, что Джордж живет на чердаке.
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