В 6 сезоне 7 серии сериала «Арчер» обиженный действиями Ланы Стерлинг оказывается в Лаг-Вегасе без денег. На частном самолете Шерил за ним прилетают почти все сотрудники офиса. В итоге они попадают в Зону 51, где Кригер и Пэм встречают инопланетян.
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