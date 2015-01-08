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Киноафиша Сериалы Арчер Сезоны Сезон 6 Серия 7

Арчер 2009 7 серия 6 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Арчер»
Несогласный
Сезон 6 / Серия 1 8 января 2015
Трое танцуют танго
Сезон 6 / Серия 2 15 января 2015
Санкция Арчера
Сезон 6 / Серия 3 22 января 2015
Свадьба Эди
Сезон 6 / Серия 4 29 января 2015
Поиск видения
Сезон 6 / Серия 5 5 февраля 2015
Сидящий
Сезон 6 / Серия 6 12 февраля 2015
Неллис
Сезон 6 / Серия 7 19 февраля 2015
Кейны
Сезон 6 / Серия 8 26 февраля 2015
Карманный список
Сезон 6 / Серия 9 5 марта 2015
Последовательность повторного зажигания
Сезон 6 / Серия 10 12 марта 2015
Спасите китов
Сезон 6 / Серия 11 19 марта 2015
Решительное путешествие: Часть 1
Сезон 6 / Серия 12 26 марта 2015
Решительное путешествие: Часть 2
Сезон 6 / Серия 13 2 апреля 2015
О чем серия

В 6 сезоне 7 серии сериала «Арчер» обиженный действиями Ланы Стерлинг оказывается в Лаг-Вегасе без денег. На частном самолете Шерил за ним прилетают почти все сотрудники офиса. В итоге они попадают в Зону 51, где Кригер и Пэм встречают инопланетян.

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