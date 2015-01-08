В 6 сезоне 2 серии сериала «Арчер» Стерлинг и Лана отправляются на миссию в Буэнос-Айрес, чтобы вернуть в США раскрытого местной разведкой агента ЦРУ. Однако оказывается, что им предстоит спасать Конуэя Стерна, когда-то их предавшего.
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