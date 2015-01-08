В 6 сезоне 4 серии сериала «Арчер» Пэм собирается ехать на свадьбу своей сестры, которая выходит замуж за того, кто нравился ей в школе. Арчер соглашается притвориться парнем Пэм. Однако он не знает, что в Висконсин за ними поехал Барри.
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