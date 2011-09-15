В 3 сезоне 6 серии сериала «Арчер» агенты ISIS должны перевезти террориста из Канады на его родину на поезде. Пока Лана пытается заставить Арчера протрезветь, Мэлори ищет себе подходящее купе. Стерлинг заводит нового друга – оцелота по имени Бабу.
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