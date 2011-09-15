В 3 сезоне 1 серии сериала «Арчер» Стерлинг скрывается от своей матери и коллег на тропическом острове, пытаясь пережить смерть своей невесты. Мэлори отправляет на его поиски Рипа Райли, однако Арчер не планирует возвращаться домой вместе с ним.
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