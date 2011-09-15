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Арчер 2009 1 серия 3 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Арчер»
Игры лукавства: Часть 1
Сезон 3 / Серия 1 15 сентября 2011
Игры лукавства: Часть 2
Сезон 3 / Серия 2 22 сентября 2011
Игры лукавства: Часть 3
Сезон 3 / Серия 3 29 сентября 2011
Человек с Юпитера
Сезон 3 / Серия 4 19 января 2012
Бухгалтер
Сезон 3 / Серия 5 26 января 2012
Гранд-Экспресс
Сезон 3 / Серия 6 2 февраля 2012
Страсти по дрифтингу
Сезон 3 / Серия 7 9 февраля 2012
Скандал
Сезон 3 / Серия 8 16 февраля 2012
Резня в Ферлине
Сезон 3 / Серия 9 23 февраля 2012
Перекрест
Сезон 3 / Серия 10 1 марта 2012
Предательство
Сезон 3 / Серия 11 8 марта 2012
Космическая гонка: Часть 1
Сезон 3 / Серия 12 15 марта 2012
Космическая гонка: Часть 2
Сезон 3 / Серия 13 22 марта 2012
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Арчер» Стерлинг скрывается от своей матери и коллег на тропическом острове, пытаясь пережить смерть своей невесты. Мэлори отправляет на его поиски Рипа Райли, однако Арчер не планирует возвращаться домой вместе с ним.

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