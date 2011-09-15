В 3 сезоне 2 серии сериала «Арчер» Стерлинг и Райли попадают в плен к пиратам, но Арчер быстро превращается из заложника в их короля. Лана и Рэй отправляются на миссию по его спасению, во время которой Джиллет намерен расслабиться.
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