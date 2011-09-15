В 3 сезоне 5 серии сериала «Арчер» Мэлори повышает Сирила до оперативного агента, и на его первом же задании Лана и Стерлинг теряют его. Мэлори предупреждает всех в офисе, что их ждет тест на наркотики, и Кригер предлагает сотрудникам помощь.
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