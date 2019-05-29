В 10 сезоне 9 серии сериала «Арчер» команда «Шеймуса» устраивает над Стерлингом импровизированный суд. В этот момент на корабль нападает Барри, который пришел убить Арчера. Стерлинг выходит из комы спустя три года.
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