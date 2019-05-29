В 10 сезоне 2 серии сериала «Арчер», пока Барри пытает Стерлинга, остальные вынуждены принимать участие в гладиаторских боях на потеху Борту. Мэлори намерена вытащить Стерлинга и бросить остальных, но он настаивает на их спасении.
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