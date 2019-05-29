В 10 сезоне 3 серии сериала «Арчер» на борту корабля обнаруживается инопланетное существо, которое уничтожило все запасы еды и стало откладывать повсюду странные яйца. После недолгих раздумий все по очереди начинают их есть, не думая о последствиях.
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