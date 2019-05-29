В 10 сезоне 6 серии сериала «Арчер» алкоголизм Стерлинга приводит к крушению «Шеймуса». В джунглях, где рухнул корабль, команда обнаруживает еще одно космическое судно, на борту которого они находят своих двойников.
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