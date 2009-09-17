В 1 сезоне 1 серии сериала «Арчер» Стерлинг пытается влезть в систему ISIS, чтобы внести изменения в записи о своих непомерных расходах. Тем временем все остальные пытаются вычислить в своих рядах крота.
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